Quand Goldorak s'empare d'un rond-point

Il mesure sept mètres de hauteur et se compose de deux tonnes d'acier. Le créateur de cette sculpture est à dix minutes de vol à peine. Didier Berujon est chaudronnier-serrurier. A la fin de l'année 2018, en pleine crise des gilets jaunes, et une ambiance morose, il veut redonner le sourire aux habitants. "On n'a pas eu le temps de réfléchir si c'était un défi ou pas. On l'a fait pendant trois semaines, du lundi au dimanche avec 18 heures de travail par jour", explique-t-il.