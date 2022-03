Quand Jean-Pierre Pernaut retournait à l’école, à Berd’huis, pour interviewer Emmanuel Macron

Sur le chemin de cette école de l'Orne, le souvenir de Jean-Pierre est encore très présent. C'était un jeudi, le 12 avril 2018. Entre deux enregistrements avant l'interview d'Emmanuel Macron, il échangeait avec les écoliers et les enseignants, comme souvent au plus proche des gens. Et pour lui, la classe dans laquelle se déroulait l'interview devait rester la plus naturelle possible.