Quand l'auto-stop s'organise

Pour les trajets les plus courts, des vélos électriques flambants neufs comme dans les grandes villes. Bernadette s'en sert quotidiennement pour se rendre au travail. Pour seulement dix euros par an, plus besoin de consommer du carburant. Coût du projet : 170 000 euros. Un investissement bien trop coûteux pour la commune. Les élus ont dû se battre pour obtenir toutes les aides possibles. La mairie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une voiture partagée sera bientôt mise en location pour les administrés.