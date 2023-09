VIDÉO - Quand les petites communes aident les commerces à s'installer

Au milieu d'une zone commerciale fréquentée, l'arrivée de commerçants locaux est une première. Pour les artisans, c'est une nouvelle façon de voir leur métier avec plus de visibilité. "Il y a beaucoup plus de vie ! On se croirait presque dans un marché mais couvert", salue Wilfrid Quatresous, boucher aux halles de Barentin. "Il est très important de mutualiser les espaces. Depuis un an et demi avec l'augmentation des prix de l'énergie et de tous les coûts de revient de nos métiers d'artisans, je pense que ça nous montre encore plus que qu'à plusieurs, on est plus forts", se félicite Steven Le Gall, propriétaire des Fromages de Steven.

Le maire de la commune soutient le projet et espère que d'autres suivront leur exemple. "Il faut transformer les zones commerciales. Aujourd'hui, ce sont des morceaux de ville et il faut qu'ils deviennent des quartiers de vie avec des équipements", espère le maire (DVG) de Barentin, Christophe Bouillon.