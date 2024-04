VIDÉO - Quand notre fléchette tombe à... Bourganeuf

Quand nos correspondants lancent une fléchette sur la carte de leurs régions, parfois, cela nous permet de tomber sur des collections étonnantes. Cette fois-ci, nos équipes vous emmènent à Bourganeuf en Nouvelle-Aquitaine.

Aujourd'hui, direction Bourganeuf en Creuse. Nous voici arrivés dans la petite-ville de 2500 habitants. Une fois par semaine, le marché est ici un lieu de rendez-vous. Mais derrière les frimas se cache parfois la bonne humeur de certains. Les habitants sont souriants, et même très actifs. "J'ai créé un groupe de lecture et on fait des animations dans un musée", raconte une dame dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.

À l'intérieur du petit musée privé se trouve une collection d'outils hérités de son grand-père, couvreur-charpentier. Dans la pièce d'à côté, 600 fers à repasser de toutes les époques. Dommage, nous nous serions bien mis sur notre 31 pour terminer la visite avec une habitante. La tour Zizim, une tour de XVe siècle, était spécialement construite pour accueillir un prince ottoman déchu, en résidence forcée. Tout en haut, le plus beau panorama. Une prison dorée où le prince resta deux années, et qui confère encore aujourd'hui à la cité médiévale un parfum d'orient.