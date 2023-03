Quand notre fléchette tombe à... Clécy

Qu'est-ce qu'avait de suisse cette partie de la Normandie ? C'est peut-être par rapport au rocher, il y aurait une similitude avec la Suisse. Même si les montagnes sont moins hautes, Clécy ressemblerait à la Suisse pour certains. D'autres ont même une théorie plus précise. "C'est un Suisse qui a dû venir en vacances ici et qui a vu que c'était vallonné, comme la Suisse", songe un habitant. Un Suisse en vacances ? Pourquoi pas ? Nous aussi, on reviendrait bien à Clécy pour passer quelques jours de détente.