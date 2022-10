Quand notre fléchette tombe à ... Habère-Poche

Dans un lieu qu'il tient à garder secret, nous faisons une découverte improbable et inattendue. On découvre une trentaine de véhicules de collection, des anglaises, des allemandes et bien sûr des françaises. Cet ancien chef d'entreprise nous conduit plus haut pour une surprise. Nous voilà plongés en pleine répétition d'un spectacle sur le patrimoine alpin.