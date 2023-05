Votre histoire : quand notre fléchette tombe à… La Bastide-Clairence

L'attachement à l'artisanat et aux métiers d'art est ancré dans l'ADN des habitants. Nous rencontrons Jacques, verrier, petit-fils de sculpteur, fils d'émailleur. Il est le premier artiste à avoir installé sa galerie et son atelier dans le village. En plus d'être l'un des plus beaux du pays, La Bastide-Clairence est aussi un village agréable et accueillant dans lequel nous nous serions volontiers attardés.