Quand notre fléchette tombe à… La Baume, en Haute-Savoie

Des habitants fiers de leur vallée, si paisible et si proche de la nature. À 73 ans, Félix continue de travailler à la ferme. Chez lui, il tient à nous montrer une photo de ses grands-parents, en 1926. "À la même époque, il y avait quatorze familles de plus de quinze enfants. Rien que ces familles-là, ça fait la population d'aujourd'hui ", nous affirme-t-il. Nous avons été accueillis ici comme dans une grande famille, généreuse et souriante.