VIDÉO - Quand notre fléchette tombe à... Ménerbes

Où la traditionnelle fléchette du 13H va-t-elle nous emmener ce mardi ? Direction Ménerbes, un petit village du Lubéron.

Cette semaine, notre équipe du 13H de TF1 va à Ménerbes (Vaucluse), petit village haut perché, au cœur du Lubéron. Premier constat, le vélo n'est pas le meilleur ami des habitants donc on reste à pied pour trouver un guide parmi les 980 habitants. L'incontournable, c'est la boulangerie. La famille Roche la tient depuis quatre générations. Nous tombons ensuite sur Betty, qui en a vu passer des voisins.

Elle nous emmène voir des carriers. Deux frères, tailleurs de pierres, devraient pouvoir nous aider. On leur demande un lieu un peu insolite à visiter. Direction le musée du Tire-Bouchon de Ménerbes. Derrière les portes, il y a une collection de 1200 pièces, dont les plus vieilles datent du XVIIe siècle. Il y a donc plus de tire-bouchons qu'il n'y a d'habitants à Ménerbes, et chaque tire-bouchon a son histoire, comme celui donné par l'ancien président de la République, Jacques Chirac.

Maintenant, qu'on a récupéré un tire-bouchon, reste plus qu'à trouver quoi débouchonner. Direction les vignes de Ménerbes, dans les caves du vin AOP Luberon Ici, on sent le soleil dans les bouteilles. "On a des vins assez solaires chez nous, donc on peut dire ça", nous explique Sébastien Pierre, œnologue dans le Domaine de La Citadelle Menerbes.