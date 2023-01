Quand notre fléchette tombe à... Mutzig

La pâtisserie Klaeyle est un lieu de rencontre et de discussion. Ici, tout le monde se connaît. On vient y chercher son pain de génération en génération. Pour rencontrer le patron, il faut grimper quelques marches. Mathieu, cinquième génération de boulangers, est en pleine préparation des galettes et il y a du pain sur la planche. Avant de partir, impossible de résister à la frangipane. Il est midi, le Jacobin du beffroi nous salue de sa traditionnelle grimace. Pas de quoi nous décourager. Il reste douze mois pour revenir à Mutzig.