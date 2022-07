Quand notre fléchette tombe à… Naujac-sur-Mer, en Gironde

C’est chez sa mère qu’il nous conduit ensuite. Henriette a 87 ans et a toujours travaillé à la ferme. Elle nous raconte son histoire. Ensuite, Dominique nous emmène à la rencontre de Solange. Cette voisine est devenue une amie de la famille. Elle a neuf frères et sœurs et a décidé de quitter très tôt la maison familiale pour partir à l’aventure.