VIDÉO - Quand notre fléchette tombe à... Picauville

Notre équipe de TF1 s'est rendue à Picauville, dans la Manche. Et à peine arrivés, 96 vaches bloquent la route. Après quelques minutes d'attente, elle arrive au centre-bourg et tombe sur Sylvain, qui est né ici. Il connaît le village sur le bout des doigts, et particulièrement son marais. Après avoir profité de ce beau paysage, il faut rencontrer la personnalité de la commune.