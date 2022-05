Quand notre fléchette tombe à… Rosheim

Sur les conseils de Guillaume, nous décidons d'aller à la rencontre d'un autre personnage incontournable de Rosheim. Aujourd'hui, Romain Speisser, le sabotier du village, doit marier son fils. Alors, il est un peu débordé. Il prend le temps de nous ouvrir son atelier, un lieu rempli de copeaux de bois et où l'on respire le charme d'autres fois. Après quelques minutes, nous laissons Romain rejoindre le mariage de son fils et nous quittons Rosheim et ses habitants, avec un peu de vague à l'âme.