Quand notre fléchette tombe à… Saint-Galmier

Nos correspondants nous proposent chaque semaine une balade surprise en lançant une fléchette sur la carte de leur région. Partons ce mardi à Saint-Galmier, en Auvergne-Rhône-Alpes.

Direction Saint-Galmier (Loire) à une vingtaine de kilomètres au nord de Saint-Étienne. La découverte est sportive, ça grimpe. Notre fléchette ne nous met pas à l'épreuve pour rien, tel un bâton de sourcier, elle nous mène vers l'eau. À Saint-Galmier, on trouve la source d'une boisson gazeuse bien connue. Les habitants sont nombreux à se retrouver régulièrement pour remplir leurs bouteilles gratuitement.

En voyant notre fléchette, Michel a tenu à nous montrer un point de vue particulier sur son village, une église rénovée avec une seule tour, inspirée de Notre-Dame de Paris. Sur la place du village, on rencontre Bertrand, assis à une terrasse. Philippe nous ouvre la porte de son bar. C'est là que se retrouvent régulièrement Patrick et Eric. Un peu plus loin, la lumière dans l'atelier de Martine nous a attirés. Avec un peu de minutie, la céramiste termine son plat qui sera bientôt en vente dans son atelier. En repartant, nous avons rencontré Saint-Galmier en personne. Nous lui avons promis de revenir très bientôt.