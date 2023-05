VIDÉO - Quand notre fléchette tombe à… Saint-Quentin-la-Poterie

Saint-Quentin-la-Poterie est un village de 3 000 habitants, proche d'Uzès, dans le Gard. À notre arrivée, le terrain de pétanque est particulièrement animé. Un tournoi est organisé où Saint-Quentin-la-Poterie affronte une commune voisine. Attention ! C'est très sérieux. Ces vétérans se retrouvent chaque semaine, certains ont passé toute leur vie ici, comme Philippe, et il compte bien y rester. "On a tout. On est libre, nous, ici" ; "A un moment donné, on était à 1400 habitants. Maintenant, on est 3100. C'est un village qui a évolué", affirment-ils.