Quand notre fléchette tombe à … Saint-Saturnin-de-Lucian

Retour dans les rues de Saint-Saturnin-de-Lucian. On a fait connaissance avec Guilhèm, un Lucianais, pure-souche. Il est viticulteur comme son père avant lui, et son grand-père. Mais de ses trois enfants, aucun pour l'instant ne semble vouloir reprendre ses vignes. Il nous livre un peu de son histoire et de celle de ses parents que nous avons rencontré. Ils habitent à quelques mètres seulement, dans la maison d'à côté. Sa mère nous raconte les premiers pas de son fils dans les vignes.