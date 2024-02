VIDÉO - Quand notre fléchette tombe à... Sibiril

Notre équipe est allée quelque part en Bretagne. Une simple fléchette plantée au hasard sur une carte leur a mené dans un village du Finistère.

Sibiril (Finistère) est un village d’un peu plus de 1000 habitants. Une commune à deux facettes avec le bourg en haut d’une colline et le port en contrebas. Entre les deux, il y a plusieurs kilomètres de champs. Ici, c’est le pays du chou-fleur. Les trois-quarts de la production française sont produit en Bretagne. D’ailleurs, rien que dans ce village, il y a douze producteurs. "Le chou-fleur est roi parce que les températures sont rarement négatives", nous explique un agriculteur.

Le phare de Sibiril était amené à disparaître, mais une association vient de le restaurer. Ce monument historique de 1876 veille toujours sur les pécheurs en mer comme à pied.

Un Breton nous donne une bonne adresse. L’établissement Ty Jean Bart est un bar atypique, unique en Bretagne, un repère de motard, avec des flammes, un billard, une ambiance américaine. Et ce n’est pas tout. "On a notre tireuse complètement unique. Déjà, c’est fait avec un moteur de Harley. Et en plus, c’est le moteur de l’une des bécanes du patron qui l’a fait lui-même", explique Alexandre L’Hostis, barman. Ce dernier a tout quitté pour venir travailler dans cet établissement et s’installer dans ce village. Retrouvez les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.