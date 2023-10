VIDÉO - Quand notre fléchette tombe à... Villaines-les-Rochers

Pour mieux connaître cette spécialité locale, la visite d’un atelier s’impose. Celui-ci est ouvert, les vanniers sont là et ils sont en plein travail. Étienne Métézeau et son fils Aurélien partagent cette boutique. Des paniers, des luminaires, des abris pour les oiseaux… tout ici est en osier.

Depuis des siècles, on cultive l’osier sur ces terres humides. Et pendant longtemps, les vanniers travaillaient dans des caves creusées dans la roche. Pierre habite dans cette rue des troglodytes. On pourrait explorer ces derniers, mais il veut nous présenter son voisin.