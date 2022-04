Quand notre fléchette tombe... au Bousquet-d'Orb

Un des passe-temps favoris d’André : chouchouter ses plantes. Il le fait pour s’amuser et partager ces plaisirs avec leurs huit petits-enfants. Lui, commercial, elle, employée de banque puis dans la restauration, ont passé leur vie à changer de région. Sylvie a grandi à quelques kilomètres du Bousquet-d'Orb (Hérault). Il y a un an et demi, elle a opté pour un retour aux sources.