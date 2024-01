VIDÉO - "Quatre à table" : petit guide pour préparer le cari, plat traditionnel créole

Direction le soleil et de la gastronomie de l'Île de la Réunion. Le Quatre à table de ce samedi présente un plat traditionnel créole : le cari. Un mets qui permet, aussi, de limiter les coûts.

Un petit bout de paradis pour déguster un plat emblématique. Au cœur de l'océan Indien, l'Île de la Réunion est sans doute l'un des endroits où le vivre-ensemble prend tout son sens, notamment à travers sa gastronomie métissée. L'un de ses meilleurs ambassadeurs, c'est André Béton, ancien artiste peintre et passionné de cuisine créole. Cet amoureux du goût a donné rendez-vous au 13H de TF1 à Saint-Pierre, sur l'un des plus beaux marchés de France pour un défi : préparer un repas traditionnel avec 30 euros en poche.

Un pari de taille, car se nourrir à la Réunion coûte en moyenne 30% plus cher que dans l'Hexagone. Alors pour faire des économies, il vaut mieux acheter ses fruits et légumes sur le marché, avec des fruits et légumes produits sur place. Oignons, ail, gingembre... ces ingrédients sont indispensables pour réaliser un cari de poisson. Pour réaliser cette recette, il faut également 850 grammes de thon et des pommes de terre pour l'accompagnement.

La recette est simple à réaliser : pilez le gingembre et l'ail avec un peu de gros sels, faites revenir les oignons dans un peu d'huile et ajoutez-y le mélange ail-gingembre. Il faut ensuite ajouter le curcuma, l'une des épices les plus prisés de l'île, puis les tomates avant de laisser roussie quelques minutes. Avec un demi-verre à moutarde d'eau, il faut laisser le tout roussir quelques minutes avant d'y incorporer les filets de poisson et de laisser cuire environ 10 minutes.

Retrouvez le détail de la recette d'André Béton dans la vidéo en tête de cet article.