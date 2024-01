VIDÉO - "Quatre à table" : piments de Padron et Ossau-Iraty, comment concocter un menu 100% basque

Jambon, piment d’Espelette, chocolat... le Pays Basque fait le bonheur des cuisiniers et des gourmands. Le défi pour notre chef ce samedi est de créer un menu 100% basque pour quatre personnes, avec 30 euros.

Natif de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), Sébastien Gravé, est un passionné du Pays Basque et de ses richesses culinaires. Pour le menu, il lui faut des cébettes, un potimarron, un avocat bien mûr, des piments de Padron, un kiwi et quelques brins de menthe. Pour le plat principal, il lui faut deux tranches de Jambon de Bayonne et du merlu. Enfin, quelques œufs, un yaourt, du beurre et le célèbre Ossau-Iraty, un fromage de brebis, sont ajoutés au panier ainsi qu'une tablette de chocolat pour concocter le dessert.

Dans la cuisine du restaurant de Sébastien, on commence par le sablé à l’Ossau-Iraty. Le fromage est râpé pour faire un crumble. L’avocat est mélangé au kiwi et au piment d’Espelette. Sébastien ajoute un jaune d’œuf cru et dresse l’assiette avec le crumble. Pour le plat principal, les potimarrons sont cuits au four. Le merlu est enveloppé dans du jambon, frit à la poêle, puis enfourné avec les piments de Padron. Pour le dessert, farine, sucre, blanc d’œufs sont mélangés avec le chocolat grossièrement concassé. Ce menu 100% basque est composé de plats gourmands et généreux à l’image des Bayonnais et du Sud-ouest. Des recettes à découvrir dans le reportage en tête de cet article.