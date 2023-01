Ragondins, fouines, taupes : pour les piéger, il faut être agréé

Ces deux compères ont obtenu un agrément préfectoral, après une formation obligatoire. Il faut seize heures de cours théoriques et pratiques, dont Michel Dedieu connaît tous les détails. La cage, elle, est basique. Pour attirer l’animal, on l’appâte avec un peu de légumes. "Je ne fais pas n’importe quoi sur le piégeage", confie Jacky Larroque. À 71 ans, il met à profit sa longue expérience. Il observe, inspecte, se faufile et tombe très vite sur des traces fraîches.