Bon et pas cher : la recette du pâté en croûte

Première étape, confectionnez l'enveloppe de notre pâté, une pâte brisée et surtout pas feuilletée. Place ensuite à la viande, de la poitrine de porc mélangée à de différents morceaux de volaille. Une farce agrémentée d'échalotes, de pistaches et de champignons pour les plus créatifs.

Il ne reste plus qu'à hacher et à mélanger le tout avec un œuf et de la crème. Vous pouvez ensuite refermer votre pâté et sertir les bords avec un couteau. Ne jetez pas la carcasse du poulet, elle vous servira pour préparer la gelée, indispensable au pâté en croûte. Plus d'informations dans le sujet en tête de cet article.