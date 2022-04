Récolte de la canne à sucre aux Antilles

Six mois après la fin de la dernière récolte, elles ont repris du service. Le balai des coupeuses motorisées est de retour dans les champs de cannes, un moment très attendu pour les ouvriers agricoles. " C'est le fruit de toute une année en arrière", confie l'un d'eux. Ici, les machines ont remplacé les coupeurs manuels mais c'est toujours la météo qui donne le top départ, traditionnellement lancé au milieu de la saison sèche. "C'est la période la plus propice puisque le climat est historiquement plus sec à cette période-là, ce qui nous permet de récolter la canne dans de bonnes conditions", explique Stéphane Gouyer, directeur d'exploitation.