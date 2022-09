Reconstruction de Notre-Dame : un moment crucial

À l'intérieur de Notre-Dame de Paris, ce qui frappe depuis trois ans et demi, c'est le changement de décor, mais aussi de son. On n'entend plus ni le grand orgue ni les chants liturgiques. À 8h du matin, c'est un autre genre de musique qui réveille le chantier. Les 75 maçons et tailleurs de pierre du chantier commencent toujours par un échauffement vitaminé.