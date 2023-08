VIDÉO - Quand notre fléchette tombe à… Rognes

Direction Rognes (Bouches-du-Rhône), village connu pour les vestiges de sa forteresse et ses bâtisses en pierres. L'une d'elles attire d'ailleurs notre attention. Nous y rencontrons Dédé, âgé de 85 ans et la moitié d'une vie dédiée à la fabrication de miniatures avec un sacré sens du détail. Dans son atelier, ce passionné peint, sculpte et découpe au gré de son imagination.