Rencontre avec l’un des derniers vinaigriers du pays

Comme le vin, le vinaigre s'affine et se bonifie avec le temps. Il y a quelques années, Jean-Philippe, ancien cadre, se découvre une passion pour ce produit. Il décide de changer de vie en 2020 et devient vinaigrier sans rien connaitre au métier. Il est aujourd'hui l'un des six derniers artisans vinaigriers français. Pour trouver des ingrédients locaux, il sillonne le Pays basque à bord de sa camionnette.