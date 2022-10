Rencontre inattendue avec les baleines

C'est Marius qui les a aperçus en premier depuis le bateau. Avec son copain Kylian, ils sont toujours émerveillés en revoyant les images. "On était en train de pêcher, et au loin, on voyait des trucs sauter et on ne savait pas ce que c'était. On s'est rapproché et on a vu que c'étaient des baleines", raconte-t-il.