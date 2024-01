VIDÉO - Neige dans la Marne : faute de profs, c'est le cuisinier qui fait cours au collège

Dans les départements touchés par la neige et le verglas, le quotidien est très perturbé. Des professions ne peuvent plus travailler et des établissements scolaires se retrouvent quasiment vides. Les familles et les personnels ont dû s'adapter.

Va-t-on arriver jusqu'au collège ? Cette question, de nombreux parents se la sont posée ce jeudi matin dans les villages de la Marne. À Rilly-la-Montagne, peu d'entre eux sont allés jusqu'au bout en voiture. "Rien n'est déneigé, constate un père de famille. Donc on continue à pied avec les enfants".

À 9 heures, les classes du collège La Source demeuraient désespérément vides. Faute de ramassage scolaire, seulement huit enfants sur environ 200 élèves attendus ont répondu présent. Il n'y a pas d'enseignant. C'est donc le cuisinier qui donne les cours. La leçon du jour porte sur... les cookies.

Du sucre au sel, il n'y a qu'un pas, parce qu'à l'extérieur du collège, on s'active sérieusement. "On a plus d'une tonne de sel en réserve, d'ailleurs il faut que j'aille repasser commande et après c'est au pro rata des aléas", observe le maire, Alain Toullec. Les riverains s'y mettent en prenant la pelle.

En revanche, dans les vignes, il n'y a rien à faire à part attendre la fonte. Et ça bouleverse l'activité économique du village, tournée autour du champagne. Chez un producteur, les ouvriers agricoles qui taillent à cette période de l'année ont été rappelés en cave. Remuage, étiquetage des bouteilles... on prend de l'avance, car d'habitude, ce sont des tâches effectuées au printemps. Finalement, face aux flocons, les seuls vraiment contents sont toujours les enfants.