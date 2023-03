35 euros pour aller à la plage : la fin des parkings gratuits fait des vagues à Carnon

Car les tarifs ne s’appliqueront pas que l’été, mais toute l’année. "Le stationnement payant à l’année à Carnon est une aberration. Aujourd’hui, il n’y a aucun problème en hiver pour stationner" ici, affirme une habitante. "J’ai trois enfants, six petits-enfants, j’ai des amis. Maintenant, ils ne pourront plus venir parce que ce sera 35 euros les trois heures", peste un retraité. "Ça me fait mal parce qu’il y a quand même beaucoup de personnes âgées qui habitent à Carnon, et ce sont des personnes âgées qui sont isolées, qui ont besoin d’avoir des aides à domicile, et une aide à domicile ne viendra plus si on lui rajoute 35 euros de stationnement", poursuit Aymeric Heliot. Selon un sondage réalisé par l’association et dévoilé par Le Parisien, 93% des habitants repoussent la proposition et 50% seraient prêts à un stationnement payant circonscrit à la période estivale.