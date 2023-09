VIDÉO - Près de Toulouse, un rassemblement de 600 caravanes de gens du voyage met les riverains sous tension

Le rassemblement a de quoi surprendre : depuis une dizaine de jours, 600 caravanes sont installées sur un terrain agricole à Beauzelle, à quelques kilomètres de Toulouse, sans électricité. Pour se fournir, les gens du voyage ont donc dû détourner des câbles électriques jusqu'à leur camp. Résultat, quelques coupures ont été occasionnées chez les riverains voisins. L'un d'entre eux témoigne dans la vidéo du JT de TF1 ci-dessus : "Je crois qu'ils passent par les arbres, qui sont sur les câbles électriques, les lignes haute tension, directement. Je ne sais pas comment ils font", dit-il.

Une habitante enchaîne : "Quand ils sont arrivés, dès le lendemain, on a eu des coupures d'électricité. Avec mon mari, on travaille à domicile, on a nos bureaux à domicile et on n'a pas pu travailler de la matinée. On est nombreux à être embêtés", lance-t-elle. Tandis qu'un retraité reconnait qu'une fois leur emménagement fait, "c'était trop tard".