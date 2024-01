VIDÉO - "C'est super intrusif" : les drones sont devenus la hantise de ce Breton

Si les drones font la joie des photographes amateurs, ils peuvent aussi gâcher la vie des riverains. En Bretagne, des panneaux "drone interdit" ont même été installés aux abords du phare de Pontusval, à Plounéour-Brignogan-plages. C'est dans cette commune du Finistère que vit Frédéric, excédé par le manège incessant de ces petits appareils volants.

C'est devenu le passe-temps de nombreux amateurs : photographier le littoral breton avec un drone. Le bruit de ces engins, c'est la hantise de Frédéric. Il habite la commune de Plounéour-Brignogan-plages, dans le Finistère, à 100 mètres de la côte, et subit régulièrement des nuisances. "Ils survolent là, dit-il en montrant du doigt le ciel depuis son jardin. Des fois, ils s'arrêtent carrément au-dessus, après ils continuent jusqu'à la plage, ils retournent... et des fois, c'est carrément le manège tout l'après-midi."

Et cela fait plusieurs années que ça dure. "Se faire survoler quand vous êtes en terrasse à boire l'apéro avec des amis, le bruit des drones. On ne sait pas s'ils filment, s'ils regardent, ce qu'ils font, c'est superintrusif", peste Frédéric.

Des drones qui survolent des terrains privés ou protégés sans aucune autorisation, à Plounéour-Brignogan-plages, on en a eu assez. Aux abords du phare de Pontusval, situé sur le territoire de la commune, des panneaux "drone interdit" ont été posés. Pourtant, sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos de l'endroit capturées en drone se comptent par centaines.

Il faut dire que le drone est devenu LE cadeau star de Noël. Comptez entre 40 et 800 euros pour un modèle amateur. Et pour en acheter un, rien de plus simple, il n’y a pas d'âge minimum ni de diplôme requis. Pourtant, faire voler ce genre d'engin est très réglementé. La carte ci-dessous montre, en rouge, les zones interdites de survol sans autorisation.

TF1

La suite du reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article nous emmène dans l’une des zones aériennes les plus réglementées et stratégiques de France, la P 112, dans la région de Brest. C'est un périmètre surveillé par l’armée 24 heures sur 24. Les militaires y scrutent les bateaux, les avions, et désormais les drones. Pour l'usage illégal de ces derniers, les peines encourues peuvent aller jusqu’à 45.000 euros d'amende et un an de prison. Retrouvez l'intégralité de notre reportage dans la vidéo en tête de cet article.