Les habitants de Pieusse, petite commune de l'Aude, sont exaspérés. Depuis plusieurs mois, le facteur ne passe plus que très occasionnellement. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Alain ouvre sa boîte aux lettres. "Rien du tout". Depuis quelques mois, cet habitant de Pieusse, dans l'Aude, ne reçoit plus son courrier quotidiennement. Plus de cartes postales, mais surtout des factures qui arrivent très en retard. Celle qu'il tient entre les mains, par exemple, est datée du 29 avril. "Je l'ai reçue le 15 mai, je suis allé régler le 16. On m'avait mis 12 euros de pénalités !", raconte-t-il.

Ces pénalités ont heureusement été annulées, mais Alain s'inquiète pour le reste de son courrier. "Depuis le début de l'année, peste-t-il, rien ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on reçoit le courrier une fois tous les 15 jours, ou toutes les semaines."

Il y a quelques jours, il poste sa mésaventure sur les réseaux sociaux. Une publication qui fait réagir, et pour cause, tous les habitants de la commune sont concernés. Parmi eux, François et Marie-Rose ne comprennent plus le fonctionnement de La Poste. "Aberrant", commentent-ils en découvrant une lettre de leur banque datée de deux semaines auparavant. Avant, regrette Marie-Rose, le facteur, "on le connaissait, on devenait amis, il rentrait à la maison. À l'époque, on leur faisait même faire des commissions." "C'est une prestation qui doit nous rendre service, lance de son côté François. Elle ne nous rend pas service, elle nous met dans l'erreur. C'est quand même lamentable".

Alors, pourquoi de tels retards ? La Poste a refusé la demande d'interview de notre équipe, mais lui a adressé un mail : "Ces difficultés sont en partie liées à des problématiques d'adressage dans le secteur." Des habitations mal indiquées donc. Mais pour le maire de la commune, le problème vient du manque de facteurs : ils ne restent pas et sont remplacés trop fréquemment. "Le facteur qui ne connait pas sa tournée, souligne Yves Cabanne, il va perdre du temps, il va se décourager, avec les conséquences que ça a après, des courriers qui prennent du retard".

Les habitants espèrent recevoir à nouveau leurs courriers au plus vite. La Poste assure avoir mis en place une tournée supplémentaire pour renforcer la distribution.