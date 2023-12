VIDÉO - "Impressionnant" : spectaculaire incendie dans un dépôt de feux d'artifice à Antibes

Un incendie impressionnant a touché deux entrepôts à Antibes, l'un abritant notamment des galets de chlore, l'autre des feux d'artifice. Les pompiers ont lutté toute la nuit contre ce gigantesque brasier. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

En quelques minutes, les deux entrepôts se sont complètement embrasés. Dans l’un, des matériaux pour les piscines, des galets de chlore, dans l’autre, des déguisements et des feux d’artifice. "On a entendu de gros bruits, il y a eu de la fumée, on est sorti, on a vu que ça brulait et on a appelé les pompiers. Le temps qu'ils arrivent, ça s'est propagé assez rapidement...", raconte le propriétaire d'une confiserie voisine, dont le local a été entièrement détruit. Les pompiers ont pu intervenir rapidement et sauver les maisons d’à côté.

Tout le quartier a été plongé dans le noir, et les habitants ont eu très peur : "Nous nous sommes inquiétés parce que l’incendie n’est pas loin et les entrepôts sont juste à côté", explique un riverain. "C’était impressionnant, la fumée, le rouge verdoyant et puis surtout les bruits, beaucoup de pétards", résume une autre. Un troisième s'inquiète : "Il y a certains produits qui sont peut-être toxiques ou autres".

Ce lundi matin, une quinzaine de pompiers traitaient toujours les points chauds. Les galets de chlore et le plastique fondus émettent des gaz qui ne doivent pas être respirés de trop près. Les 2 400 mètres carrés d’entrepôt ont brûlé très vite, mais le travail va encore être long. "Des combustibles stockés, notamment des feux d'artifice, ont favorisé la rapide propagation du bâtiment, indique face à notre caméra le capitaine Thibaud Cocatre, commandant des opérations de secours du Sdis 06. On va poursuivre tout au long de la journée les reconnaissances, on va procéder au 'noyage' des points chauds résiduels et au contrôle des toxicités des fumées." Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie.