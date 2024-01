Ardèche : la colère du maire de Privas face aux derniers chiffres du recensement

Le maire de Privas accuse l'Insee de ne pas avoir bien compté les habitants de sa commune lors du dernier recensement. Une équipe de TF1 s'est rendue dans la préfecture de l'Ardèche.

Une colère froide. Quand le maire de Privas, Michel Valla, a reçu les derniers chiffres du recensement, il n'en a pas cru ses yeux. Selon lui, il est impossible que sa commune ne compte que 8.541 habitants. L'Insee aurait oublié de compter toux ceux qui ne résident que momentanément dans la capitale de l'Ardèche. "Les patients dans les hôpitaux, dans les Ehpad, dans la prison ou dans les pensionnats, ce sont des gens qui ne sont pas là forcément en permanence. Mais pour nous, ce sont des usagers, et ces usagers consomment. Ils profitent de nos services, donc on doit les prendre en compte", fait-il valoir face à notre caméra dans le reportage ci-dessus.

Une population qui a aussi un coût en matière d'assainissement de l'eau ou de collecte des ordures. Et c'est justement le nombre d'habitants qui détermine ensuite les dotations de l’État. Monsieur le maire n'hésite pas à chiffrer le manque à gagner : "Nous recevons 150 euros par an et par habitant de l'État au titre de la dotation de fonctionnement. Si on perd 1000 habitants, on perd 150.000 euros".

Toute la problématique concerne la population dite comptée à part. Des personnes dont l'adresse officielle n'est pas à Privas, mais qui y résident une partie de l'année. Est-elle sous-estimée ? Impossible, répond l'Insee. "Toutes les populations sont prises en compte au moment du recensement de la population. C'est en particulier le cas des populations des communautés religieuses, des hôpitaux, des établissements pénitentiaires", assure Jérôme Harnois, directeur régional de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes.

Au-delà des questions de finances, la taille de Privas est aussi une interrogation pour ses habitants, notamment quand on leur demande quelle place la ville occupe dans le département. "Quasiment la première", répond l'un, "Je crois que c'est la deuxième après Aubenas", tente un autre... Faux, Privas est la sixième ville de l'Ardèche. Malgré ses atouts, cette cité administrative, préfecture la plus petite de France, peine à attirer de nouveaux venus, au grand dam des commerçants. L'objectif de la mairie est désormais clair : dépasser au plus vite le chiffre symbolique des 10.000 habitants.