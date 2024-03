VIDÉO - "On trouve des plaques amiantées" : un domaine viticole transformé en dangereuse décharge sauvage

Une décharge sauvage empoisonne le village d'Ouveillan (Aude). Elle s'est développée sur un ancien domaine viticole, désaffecté depuis des décennies. Les pouvoirs publics sont impuissants, le site étant toujours privé.

C'est le fléau auquel est confronté le maire d'Ouveillan (Aude) depuis de nombreuses années. Sur plusieurs hectares, des déchets s'accumulent dans un secteur précis de sa commune, située à une quinzaine de kilomètres au nord de Narbonne. "Regardez, des gens se sont débarrassés d'un canapé", soupire Jean-Antoine Villegas dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

C'est au départ un domaine viticole, abandonné il y a des dizaines d'années, et qui s'est peu à peu transformé en décharge sauvage. "On retrouve des plaques amiantées", nous montre l'édile (SE), "on voit aussi des tuyaux amiantés là-bas...". Le site est devenu dangereux pour l'environnement, mais aussi pour les promeneurs.

On ne peut pas intervenir, c'est au propriétaire de le faire Jean-Antoine Villegas, maire d'Ouveillan

La situation saute aux yeux de tous, pourtant les autorités sont impuissantes. Il est difficile de prendre les pollueurs en flagrant délit, et nettoyer ou enclore pose un problème juridique. "On est dans un domaine privé", rappelle le maire d'Ouveillan au micro de TF1, "on a obstrué tous les accès à ce bois et au domaine, pour éviter que le phénomène ne s'amplifie, mais on ne peut pas intervenir, c'est au propriétaire de le faire". Les élus et des volontaires procèdent à des opérations de ramassage de temps à autre dans la pinède, mais dérisoires par rapport à l'ampleur des dépôts d'ordures.

Car, même si personne n'habite plus ici depuis des dizaines d'années, les propriétaires, des vignerons bordelais, n'ont jamais accepté de vendre. Accolé à la décharge sauvage, le château du domaine a été entièrement pillé, jusqu'à ses charpentes métalliques. L'équipe municipale redoute que des murs ne s'effondrent sur eux-mêmes, créant une situation dangereuse pour les enfants qui joueraient dans le bois proche.

Les propriétaires historiques sont décédés l'an dernier, et TF1 a pu joindre l'un de leurs héritiers, qui se dit prêt à vendre ou à sécuriser le domaine. "C'est quelque chose qu'on découvre", explique-t-il au téléphone, "et que je trouve inacceptable et qui ne peut pas rester en l'état". Il rappelle toutefois que les dégradations ne sont pas du fait des propriétaires : "Ce n'est pas parce que ma mère n'est pas venue pendant 15 ans que c'est devenu une ruine, c'est parce que des gens ont saccagé et ont pillé".

Si le nouveau propriétaire n'est pas directement responsable, il risque tout de même des sanctions, selon l'avocate Caroline Olivas-Guisset. "On a une pollution qui est certaine au niveau de l'environnement, on pourrait lui imposer une remise en état des lieux, et s'il ne la fait pas, les pouvoirs publics mettent en place des sanctions de plus en plus lourdes", explique-t-elle. Le budget pour remettre en état l'intégralité du domaine est estimé à plus de deux millions d'euros.