VIDÉO - Baignade interdite : remous autour d'une source d'eau chaude du Puy-de-Dôme

Elle se découvre après quelques minutes de marche dans les sous-bois : la source Croizat et son eau à près de 38 degrés en bord de rivière. Un cadre idyllique et étonnant, mais interdit au public depuis des années. Et pourtant, ce jour-là, ses petits bassins font encore le plein. "On n'a vu aucun écriteau. On a vu des gens se baigner dans la source, on s'est dit 'oh ben tiens, on va faire un petit tour'", explique un jeune homme en train de profiter de cette sorte de spa naturel.

À proximité, effectivement, rien n'indique l'interdiction de se baigner dans la source d'eau chaude. Et pour cause : tous les panneaux sont systématiquement arrachés par les défenseurs du lieu. Ici, la source est une attraction incontestable. "On est tranquille, c'est super agréable l'hiver comme l'été. Il faut que ce soit libre à tous les gens, pourquoi l'interdire ?, interroge l'un de ses adeptes.