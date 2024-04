Bretagne : grosse affluence pour l'ouverture du plus grand camping municipal de France

Ce week-end de Pâques marque le coup d'envoi de la saison des campings. À Fréhel, dans les Côtes-d'Armor, le plus grand camping municipal de France a ouvert ses portes ce lundi. Ici, c'est premier arrivé, premier servi, certains avaient donc dormi sur place pour réserver les meilleures places.

"Le camping est officiellement ouvert. Bienvenue !" Il est neuf heures précises, et comme chaque année le 1ᵉʳ avril, ça se bouscule pour passer les portes du camping du Pont de l'Étang, à Fréhel (Côtes-d'Armor). "Regardez, tout le monde passe devant nous !", lâche en riant la passagère d'un véhicule face à notre caméra. Ici, pas de réservation, les premiers arrivés sont les premiers servis. Alors, la plupart des habitués arrivent dès la veille.

Dimanche soir, à 18 heures, une trentaine de campeurs patientaient déjà. Parmi eux, Stéphanie et Mickaël, qui comptent bien passer tous leurs week-ends dans leur caravane jusqu'à septembre. "On a bien fait de venir parce que quand je vois tout ce qu'il y a... On va essayer de choisir un emplacement face à la mer", lance Mickaël. Juste à côté, après dix heures de route, un couple d'Allemands prend son mal en patience.

20.000 vacanciers chaque saison

Les emplacements se méritent car le camping a un accès direct sur une plage paradisiaque à deux pas du cap Fréhel. Ce lundi matin, pour éviter tout débordement, Franck, le policier municipal, veille au grain à quelques minutes de l'ouverture. "Faut pas que ça fasse "je passe le premier", qu'il y ait des accidents ou quoi que ce soi. Dès qu'ils me voient mon physique, normalement, ça se passe bien", plaisante-t-il

À peine les barrières franchies, Joséphine et Pierre s'installent déjà. Hors de question de revivre la mésaventure de l'an passé : leur emplacement, qu'ils occupent depuis 1973, leur était passé sous le nez. Et ils y tiennent, "une question d'habitude", "les souvenirs", expliquent-ils. De son côté, plus de 30 ans plus tard, Stéphane ne manque jamais le rendez-vous. "Depuis l'âge de 4 ans, on vient ici. C'est les copains, le feu de camp...", confie-t-il.

Un camping familial dont l'esprit reste le même depuis sa création à la fin des années 50. "Ça m'arrive de faire des mariages dont les mariés se sont rencontrés au camping il y a quelques années. Après, ils se marient à la mairie de Fréhel, je trouve ça touchant, émouvant", raconte la maire de la commune, Michèle Moisan. Ce camping municipal de 50 hectares, le plus grand de France, attire 20.000 vacanciers chaque saison.