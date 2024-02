"C'est dramatique" : vive émotion dans le Puy-de-Dôme au lendemain de l'avalanche qui a tué quatre alpinistes

Quatre alpinistes sont morts dimanche, emportés dans une avalanche à la station du Mont-Dore, dans le massif du Sancy. C'est le plus grave accident de ces 50 dernières années dans la région. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place ce lundi.

L'incompréhension et la tristesse sont sur tous les visages ce lundi matin, comme ici à proximité du poste de secours, avec les moniteurs de ski de la station. "C'est dramatique pour la famille, pour les amis, pour les montagnards. Il faut se dire que même notre petite montagne d'Auvergne, c'est dangereux. Ça reste la montagne, la nature qu'on ne maîtrisera jamais", se désole face à notre caméra Isabelle Brun, directrice de l'ESF locale.

Le Val d'Enfer (voir infographie ci-dessous), où quatre alpinistes ont été emportés dimanche par une avalanche, est une zone de montage hors-piste particulièrement dangereuse et pentue. Les alpinistes étaient neuf, encordés par petits groupes. Sept ont été pris dans l'avalanche et quatre y ont laissé la vie.

TF1

Une personne a pu être secourue et sortie de la coulée de neige grâce à son matériel de localisation d'urgence. "Une personne est partie avec un traumatisme crânien-hypothermie, nous indique Sébastien Dubourg, maire (DVD) du Mont-Dore. Celle-là, pour moi, c'est une vraie rescapée, elle revient de très loin. Les deux autres sont redescendus à pied, ils étaient choqués, un plus que l'autre". Le groupe était amené par David Vigouroux, un guide réputé et très expérimenté qui connaissait par cœur cette montagne. La veille du drame, il publiait sur les réseaux sociaux des photos d'une randonnée similaire dans le secteur.

TF1

L'un de ses amis, guide lui aussi, va retourner sur place ce lundi pour tenter, avec les enquêteurs, de comprendre ce qui s'est passé à près de 1600 mètres d'altitude. "On sait juste qu'ils étaient bien équipés, qu'ils n'ont pas pris de risques inconsidérés, et maintenant on essaie de savoir", explique François Lesca.

Ce lundi matin dans les rues du Mont-Dore, l'émotion était omniprésente. "Ça fait un choc. Ça n'arrive pas, ici", soupire une habitante. "On est très peinés, automatiquement, dit de son côté la boulangère. On est conscients en habitant par ici que la montagne est plus forte que nous".

Le parquet de Clermont-Ferrand a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident. Le témoignage des rescapés sera sans doute déterminant.