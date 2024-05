REPORTAGE - "C'est féérique" : on a suivi une famille des Alpages à La Clusaz

L'heure des premières transhumances a sonné. Comme chaque année, les bovins retrouvent l'herbe fraîche des pâturages d'altitude. L'occasion pour une équipe du 13H de TF1 de suivre une famille d'éleveurs à La Clusaz (Haute-Savoie) qui s'apprête à vivre cinq mois au sommet.

Embouteillage dans le village. À votre avis, que dit le Code de la route sur le passage des troupeaux ? Prioritaires, car ces vaches qui quittent leur ferme sont les stars du jour. Difficile de ne pas les voir, de rater leur concert. "C'est l'arrivée du printemps, c'est féérique un peu", s'enthousiasme une passante. C'est parti pour trois heures d'ascension vers leur résidence d'été.

On va fabriquer du reblochon tout l'été. Lucas Donzel, alpagiste à La Clusaz (Haute-Savoie)

Les vaches sont impatientes, tout comme leur éleveur Michaël et son fils Lucas, 17 ans, déjà aux petits soins pour elles. "On a mis les plus belles cloches, des rubans pour les décorer, puis on est entre amis, en famille, et on monte à la montagne. C'est super, on va fabriquer du reblochon tout l'été", se réjouit dans le reportage du 13H de TF1, Lucas Donzel, alpagiste à La Clusaz (Haute-Savoie).

Mais ce ne sont pas les vacances. Pour les aider à conduire le troupeau, ils ont fait appel à des novices comme Philippe. "On essaie mais pour nous, c'est dur aussi", dit-il dans un large sourire. "Regardez, on est tout mouillé, on transpire mais ça fait du bien", admet l'un d'eux. Pour Hugo, c'est l'occasion inespérée de les voir et saisir leur meilleur profil : "J'ai une vraie passion pour ces bêtes. Elles sont chaleureuses", clame-t-il. Trois heures de séance photo avant d'arriver au chalet d'alpage où tout le monde est là.

N'oublions pas, la montée à l'alpage, c'est une fête. Et pour les touristes à bout de souffle, il y a de quoi se refaire une santé. Pour d'autres, il n'y a pas une minute à perdre, ils sont déjà au travail pour le premier des 35.000 reblochons de la saison à fabriquer et la toute première traite. Cinq mois de bonheur qu'ils se feront un plaisir de partager si vous passez par là cet été.