VIDÉO - "C'est inespéré" : ce charmant village de la Creuse propose des terrains à un euro le m²

Huit terrains de 700 à 1 300 m² prêts à construire, vendus chacun un euro du mètre carré, contre 14,50 euros jusque-là. C'est le pari que fait la commune rurale de Fursac, dans la Creuse, pour contrer la baisse démographique et tenter d'attirer de nouveaux habitants.

"Ce sont des terrains qui ne trouvaient pas preneur", explique dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article Olivier Mouveroux, maire (SE) de la commune, en précisant qu'une neuvième parcelle sera prochainement mise en vente selon les mêmes conditions, et quinze au total. "Si on enlève aux familles le prix du terrain, ça fait quand même un apport supplémentaire, et ça permet aussi de déclencher des crédits à la banque", poursuit-il.