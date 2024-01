VIDÉO - "C'est magnifique" : les grues cendrées se donnent en spectacle en Vendée

Les grues cendrées reviennent comme chaque année passer l'hiver en France, et cette année, elles sont plus nombreuses que d'habitude. Chaque soir, elles reviennent au même endroit et des passionnés les attendent pour réaliser de magnifiques photos. Regardez ce reportage de TF1 dans la réserve de Saint-Denis-du-Payré, en Vendée.

D’abord, on aperçoit des lignes au loin qui ondulent dans le ciel. Puis leur cri si particulier les annonce. Les grues cendrées sont de retour à la réserve de Saint-Denis-du-Payré, en Vendée. "Il y en a bien une cinquantaine, même plus, peut-être une centaine", se réjouit l'un des ornithologues amateurs venus admirer ce jour-là le spectacle. Celui-ci est temporaire : ces oiseaux ne viennent séjourner ici qu’en hiver. "Elles viennent de Suède, Finlande, Norvège, Allemagne, explique face à notre caméra Katia Raimbault, animatrice au sein de cette réserve naturelle. Elles viennent passer l'hiver ici, et après, fin février-début mars, elles repartiront se reproduire dans ces pays-là".

La grue cendrée surprend par sa taille, car elle mesure jusqu’à 1,30 mètre de haut et 2,30 mètres d’envergure. Bientôt, sous l'objectif de nos ornithologues amateurs, elles ne devraient plus être une centaine, mais un millier. Chaque soir, toutes reviennent se réfugier dans le parc après avoir passé la journée dehors. Seulement, elles ne disent jamais vraiment à quelle heure elles rentrent. Le soleil commence à se coucher, les stars se font attendre. À leur arrivée, le spectacle est grandiose. "C'est magnifique, c'est tout ce que je peux dire", lance une femme venue l'admirer, tandis que les grues cendrées arrivent de tous les côtés pour venir se reposer au même endroit.

Les grues cendrées hivernent en Vendée jusqu’au début du mois de mars. Ensuite, le grand ballet des oiseaux migrateurs s’animera de nouveau.