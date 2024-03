"Ça fait 61 ans que je suis là" : "Pierrot", le dernier agriculteur de Lyon, prend sa retraite

Sa ferme, située dans le IXe arrondissement de Lyon, est la dernière de la ville. Aujourd'hui, Pierre prend une retraite bien méritée après une vie à s'occuper des animaux. Une équipe de TF1 l'a rencontré avec son successeur, un jeune de 27 ans.

À Lyon, dans le IXe arrondissement, entre les immeubles d'habitation, on découvre des ânes, des poules, et une espèce encore plus rare en ville : un agriculteur. Ce jour-là, il transmet son savoir à son successeur, car enfin, Pierre Perraud, ou "Pierrot" pour les intimes, a trouvé un repreneur. Après presque quatre ans de recherches, il a sauvé sa ferme. "C'est ma vie, je suis né ici. Ça fait 61 ans que je suis là", explique Pierre à notre équipe dans le reportage ci-dessus.

C'est donc Simon qui va prendre la relève et continuer l'aventure sans son mentor. Un projet fou, puisqu'à 27 ans, il reprend la dernière ferme de Lyon. "Qui plus est la capitale mondiale de la gastronomie. Ça fait sens jusqu'au bout, on peut monter un vrai projet de la fourche à la fourchette, et ça, ça va être chouette", s'enthousiasme-t-il. Il a déjà des projets pleins la tête. Il veut notamment réintroduire une ancienne race locale de porc.

Pendant que Simon slalome sur son tracteur entre les choux et les feux rouges, Pierrot, lui, profite du plaisir du temps libre pour revoir ses collègues et anciens clients du marché où il a vendu ses fruits et légumes pendant quatorze ans. "C'est vrai qu'il commence à être fatigué notre Pierrot. Il aura le droit a un repos bien mérité", lance une femme. Pierrot, lui, se réjouit face aux "joies de découvrir ce qu'est c'est que la retraite : ne rien faire et voir travailler les autres". Il veut surtout passer plus de temps avec sa femme, comme il le lui a promis.