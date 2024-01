REPORTAGE - "Ça fait peur" : cette vallée de montagne craint de se retrouver coupée du monde après les intempéries

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la vallée de l'Ubaye n’en finit pas de subir les conséquences des pluies de l'automne dernier avec une quarantaine d'éboulements. Conséquence : les poids lourds ne peuvent pas emprunter le principal axe qui la relie aux autres régions, ce qui isole plusieurs communes. Le JT de TF1 s'est rendu sur place.

La vallée de l'Ubaye va-t-elle se retrouver totalement isolée ? Son sort est en tout cas suspendu à l'avenir de sa route. Comme dans le hameau des Thuiles où le sol craque et les glissements de terrain se répètent. Une partie de la chaussée menace même de s'effondrer. "Ça fait peur, on peut faire une sortie de route. On voit qu'il y a toujours des bouts de montagnes qui viennent sur la route. C'est pas évident", admet une conductrice dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Même inquiétude pour cette infirmière libérale qui passe par là plusieurs fois par jour pour aller voir ses patients. "C'est vrai que c'est un peu inquiétant", dit-elle.

Nous avons été amenés à réduire le trafic sur cette route, notamment le trafic des poids lourds qui déstabilise beaucoup la chaussée Éliane Barreille, présidente (DVD) du département Alpes-de-Haute-Provence

En cause, les pluies torrentielles de ces derniers mois qui ont provoqué d'importants torrents dans les Alpes du Sud, avec des dégâts qui sont encore visibles. "C'est une nouvelle faille, donc c'est la preuve qu'en dessous ça continue à bouger et à entraîner la route vers le vallon", pointe de son côté une riveraine. Le problème, c'est que cette route départementale 900 est le principal accès aux communes de la vallée de l'Ubaye.

TF1

Coût des travaux : 15 millions d'euros

"Nous avons été obligés d'intervenir dans l'urgence pour éviter que ça aille plus loin. Évidemment, nous avons été amenés à réduire le trafic sur cette route, notamment le trafic des poids lourds qui déstabilise beaucoup la chaussée", explique Éliane Barreille, présidente (DVD) du département Alpes-de-Haute-Provence. Les gros camions de livraison ne peuvent donc plus y circuler et cela affecte directement les commerces.

"Il y a des ruptures sur un certain nombre de produits en fruits et légumes, également sur toute la partie yaourt et fromage", détaille Christian Holzl, dirigeant du Carrefour Market de Barcelonnette. Résultat, dans ce supermarché, les rayons se remplissent avec retard, ce qui inquiète le gérant. "La saison d'hiver avec les vacances scolaires arrive, donc on va doubler nos volumes par rapport à actuellement", affirme-t-il.

Pour l'entreprise de matériaux SAMSE, c'est le même scénario. "Pour le ciment, on ne peut pas être livré pour l'instant, donc c'est pareil, il faut qu'on se dépanne avec notre véhicule", détaille son responsable Elie Gillet. Des études pour analyser l'état de la route sont en cours et ce n'est pas le seul site concerné. On en compte 40 au total dans le département. Le coût des travaux est estimé à quinze millions d'euros.