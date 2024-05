"Ça va être dur !" : à Clermont-Ferrand, le tout nouveau rond-point "à la hollandaise" laisse perplexe

Un rond-point "à la hollandaise" a été inauguré en début de semaine à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Une première dans la ville qui impose aux automobilistes de revoir leurs habitudes. Les débuts sont un peu laborieux, comme l'a constaté une équipe de TF1.

Connaissez-vous le rond-point "à la hollandaise" ? C'est un nouveau type de carrefour giratoire qu'on voit apparaître dans de plus en plus de villes françaises. Sa particularité ? Il comprend trois zones distinctes séparées par des marquages au sol, avec un espace dédié aux cyclistes (bande rouge dans l'infographie ci-dessous), un autre pour les piétons (bande bleue) et un troisième, au milieu, pour les voitures. Un rond-point à la hollandaise vient tout juste d'être inauguré à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Mais les débuts sont un peu difficiles.

"Quand on voit comment vivent les vélos... À mon avis, ça va être dur !", lance, perplexe, un automobiliste, dans le reportage de TF1 à voir en tête de cet article. "Il faut faire attention. Même à vélo, je pense qu'il faut qu'ils s'arrêtent un pour regarder au cas où, au début", souligne un autre. "Les voitures n'ont pas compris qu'il fallait laisser la priorité aux vélos, et les vélos n'ont pas compris qu'il fallait prendre la piste cyclable", résume une habitante dont le balcon surplombe le rond-point. Cela va nécessiter un peu de concentration et beaucoup de vigilance, au moins le temps de s'y faire.

Plus en détail, la particularité de ce rond-point à la hollandaise réside dans le fait qu'il y a deux "cédez-le-passage" : un premier pour les piétons puis un deuxième, cinq mètres plus loin, pour les cyclistes. L'objectif est de faciliter la circulation des personnes à vélo en leur donnant la priorité, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du rond-point, au même titre que les piétons. Plus simple à dire qu'à faire, si l'on en croit les cyclistes interrogés dans ce reportage du 13H. Beaucoup font part de leur appréhension.

"Il faut regarder vraiment partout. À droite, à gauche... Surtout qu'on roule dans les deux sens à vélo. On roule aussi à contresens d'un rond-point. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris au code...", explique une cycliste. "J'étais plus à l'aise sur l'ancienne version. On va voir...", déclare une autre. Avec la volonté de nombreuses villes de donner la priorité à la circulation à vélo, le Code de la route ne cesse d'évoluer... et de nous surprendre.