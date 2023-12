VIDÉO - Dans ce village des Alpes-Maritimes, on se chauffe grâce à... des noyaux d'olives

La petite commune du Broc, dans les Alpes-Maritimes, semble avoir trouvé LA solution pour réduire ses frais de chauffage : les olives, ou plus exactement leurs noyaux. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place et vous explique.

Et si les olives de la région niçoise avaient des vertus insoupçonnées ? C'est la question que s'est posée, voilà sept ans, Le Broc (Alpes-Maritimes), en devenant la première commune de France à se chauffer grâce à ce fruit. Ou plus exactement grâce à son noyau, qui une fois concassé en granulés, devient une source inestimable d'énergie. "La partie noyau, qui a été broyée dans le moulin, est séparée de la pâte à côté. Cela devient du bois qui va servir à chauffer les bâtiments communaux", explique Olivier Sanchez, le directeur des services techniques de la ville, dans la vidéo du 13H de TF1 ci-dessus.

Jusqu'à 7.000 euros d'économies par an

Concrètement, cette manne est apportée par les habitants, qui déposent dans le moulin communal jusqu'à 50 tonnes d'olives pour en faire de l'huile. Et, avec elles, quinze tonnes de noyaux qui deviendront une source d'énergie. Du gagnant-gagnant et donc une très bonne idée, selon eux. "On recycle, on utilise ces noyaux pour quelque chose d'utile. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça", se réjouit ainsi une retraitée. Tandis qu'une mère de famille trouve "intéressant de se dire que ce qui nous sert à manger peut aussi bénéficier pour une initiative écologique".

Écologique et en circuit très court. Car le système de chauffage se trouve à deux pas du moulin. Il fonctionne avec une chaudière classique alimentée par les grignons, les morceaux de noyaux d'olive. "Il y a la combustion de ces grignons qui va chauffer de l'eau. On a des ballons de réserves d'eau et c'est cette eau chaude qui va alimenter les chauffages pour l'école de musique, la crèche et la médiathèque", précise Philippe Heura, le maire du Broc. La quantité de noyaux permet de ne chauffer que quelques bâtiments communaux, mais avec une température très confortable de plus de 21 degrés.

En se chauffant aux noyaux d'olives, la commune réalise aussi de belles économies. "On peut économiser jusqu'à six à sept mille euros par an. C'est intéressant. On sait bien que les budgets sont un peu difficiles et que chaque euro économisé est une bonne chose", ajoute l'édile. L'initiative fait des émules, deux villages voisins sont en train de s'équiper pour utiliser les noyaux d'olives pour leur chauffage l'hiver prochain.