"Comment oser faire ça ?" : ces déchets d'un barrage d'agriculteurs ont été jetés par... le département de la Moselle

Des tonnes de déchets ont été déversés en bordure de forêt, près de Forbach, en Moselle. Ces ordures proviennent du démantèlement d'un barrage d'agriculteurs sur l'autoroute. Le Conseil départemental assume auprès de TF1 ce stockage provisoire sur un site pourtant interdit au dépôt d'ordures.

Les images ont de quoi choquer. Près de Forbach en Moselle, des tonnes de déchets ont été déversés dans la nature, en lisière de forêt. Des pneus, des chaussures, des bâches, des seaux en plastique et même une machine à coudre, qui proviennent tous du démantèlement d’un ancien barrage tenu par des agriculteurs sur l’autoroute A320. Ce sont des agents du département qui les ont entreposés à cet endroit. Les autorités locales parlent d’un stockage provisoire et sur un terrain qui leur appartient, en bordure de la forêt.

À cet endroit, un panneau rappelle pourtant aux automobilistes qu’ils s’exposent à une amende de 1500 euros en cas de dépôt d’ordures sauvage. "C’est vraiment de l’écœurement. Comment on peut oser faire ça ? Comment la personne lambda peut-elle se priver quand on voit ce que fait l’État ?", s’agace Laetitia Hinschberger, membre de l’association Connaître et protéger la nature (CPN), dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "Faites ce que je dis, pas ce que je fais (…). Je suis partagé entre abattement et colère", commente pour sa part François Lecapitaine, un autre membre.

Les automobilistes qui empruntent la route qui jouxte le dépôt d'ordures se disent également choqués. "C’est dégueulasse ! Moi, je l’aurais mis directement à la déchetterie, là où il faut ! Parce que, là, c’est double travail. Ça ne donne pas le bon exemple !", déplore l'un d'eux.

Peut-être que ce n’était pas le choix le plus approprié Anne-Marie Herbourg, directrice générale adjointe "Patrimoine et aménagement des territoires" au Conseil départemental de Moselle

Le Conseil départemental de la Moselle indique avoir choisi cette solution car il fallait rouvrir l’autoroute aussi vite que possible. "On aurait pu le mettre sur une de nos plateformes, mais on aurait dû faire pratiquement soixante kilomètres aller-retour en plus. Donc on a fait ce choix, de façon momentanée", explique à TF1, Anne-Marie Herbourg, directrice générale adjointe "Patrimoine et aménagement des territoires" au Conseil départemental de Moselle.

"Peut-être que ce n’était pas le choix le plus approprié", reconnaît l’élue. Ce mercredi en fin de matinée, des équipes de nettoyage ont commencé à retirer les déchets. Pour rappel, les dépôts sauvages d’ordures peuvent être punis d’une amende de 75.000 euros et d’une peine de deux ans d’emprisonnement.