"C'est usant" : les voisins de cette Bretonne lui reprochent d'avoir trop de poules et l'attaquent en justice

Les sénateurs se penchent ce mardi sur une proposition de loi visant à limiter les querelles de voisinage à la campagne. Le but : éviter la multiplication des plaintes. Une équipe de TF1 a rencontré la propriétaire d'un poulailler vivant un tel conflit dans les Côtes-d'Armor.

Cela fait quatre ans que le conflit s'envenime. Les voisins de Vanessa, propriétaire d'un poulailler à Lanvallay, près de Dinan dans les Côtes-d'Armor, ne supportent plus ni le chant du coq, ni les caquètements des poules, et veulent mener une action en justice. "C'est fatigant, usant et on est surtout dans l'incompréhension", déplore-t-elle dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. Et de détailler : "J'ai un cheptel d'à peu près 35 volailles, qui vont comprendre 25 poules, dont 3 coqs, et j'ai quelques pigeons également".

Pour tenter d'apaiser le climat, la particulière, qui explique par ailleurs auprès de Ouest-France que son poulailler est un "loisir", a effectué plusieurs aménagements, en le déplaçant, se séparant d'animaux ou encore même en enfermant ses coqs dans un cabanon jour et nuit. Mais cela reste insuffisant pour les voisins. "Avec autant de volailles, il faut se mettre à distance. Le cheptel est monté jusqu'à 70 individus. C'est de l'élevage là. Si c'était du loisir, elle en aurait dix maximum. Elle a créé son poulailler après notre arrivée", lui reprochent ces derniers dans la presse locale. Après avoir récemment reçu un courrier l'avertissant du lancement d'une action en justice à son encontre, Vanessa a lancé une pétition.

Alors que les conflits de ce type se multiplient dans le pays, une proposition de loi est examinée ce mardi au Sénat. Objectif : interdire les recours si les bruits étaient présents avant l'installation du plaignant.

A titre de repère, pas moins de 1300 procédures judiciaires sont en cours actuellement en France pour des conflits liés au bruit et aux odeurs de la campagne, avait déclaré le Garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti en décembre dernier.