Une pétition défend le bruit d'une scierie en Corrèze : "Ce serait dommage de ne plus l'entendre"

L'activité d'une scierie installée depuis plus de 100 ans divise les habitants d'un village de Corrèze. En cause, le bruit, qui dérange certains. Une habitante lance une pétition... pour la soutenir.

Au premier abord, Saillac (Corrèze) est un petit village paisible. Mais un bruit trouble la tranquillité apparente : c'est celui d'une scierie installée sur la commune. "Ça ne m'a jamais dérangée. Il faut vraiment être très à proximité. Par exemple, les gens qui habitent cette maison, je peux entendre que ça puisse représenter une nuisance sonore", nous montre une riveraine dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Une nuisance qui depuis peu sème la zizanie dans le village. En novembre dernier, une plainte est déposée contre l'entreprise pourtant installée depuis plus de 100 ans. C'est inacceptable pour une habitante, elle a lancé une pétition pour soutenir la scierie. "C'est inadmissible. La scierie a 114 ans, elle a toujours fait du bruit", explique-t-elle. "Ça fait un an que je suis ici et moi, ça me dérange pas, renchérit une voisine. Même dans le jardin, avec les enfants... On n'est pas du tout gênés".

Même ces gens qui se plaignent nous ont acheté du bois. C'est pour ça qu'au début, ça a été un peu le coup de massue Claire Labrue, gérante

La majorité des habitants rencontrés défend l'entreprise, Gilles a même fabriqué des t-shirts. "Ce serait dommage qu'on entende plus le bruit de la scierie, il fait partie de notre environnement."

Mais alors, qui est à l'origine de cette plainte ? Selon la responsable de l'entreprise, des familles de riverains souhaiteraient vendre leur maison, le bruit leur ferait perdre de la valeur.

"Pratiquement toutes les charpentes ici ont été faites par la scierie, par mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Donc même ces gens qui se plaignent nous ont acheté du bois. C'est pour ça qu'au début, ça a été un peu le coup de massue". Claire Labrue emploie quatre personnes, qui craignent la fermeture de l'entreprise. "Aujourd'hui, j'ai fait bâtir une maison, j'ai un crédit. Je n'espère pas perdre mon emploi", nous confie Antoine Garcia, scieur de tête.

La scierie attend désormais la visite des services de l'État, une inspection pour vérifier le respect des normes par l'entreprise.